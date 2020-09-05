Депардье принял православие и утверждает, что его духовник — митрополит Тихон

18:32, 05 сентября 2020, ПАИ

Актер Жерар Депардье крестился в православную веру, сообщает fr.sputniknews.com. Крещение произошло 4 сентября в соборе Александра Невского в Париже. При крещении присутствовало около 30 человек. В соборе СМИ подтвердили факт крещения.

Актер говорит, что его духовником является митрополит Тихон (Шевкунов).

Жерар Депардье имеет российское гражданство с 2013 года.

В 1960 годы Депардье обратился в ислам, затем увлекался буддизмом и индуизмом.