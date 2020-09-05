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Общество

Депардье принял православие и утверждает, что его духовник — митрополит Тихон

Актер Жерар Депардье крестился в православную веру, сообщает fr.sputniknews.com. Крещение произошло 4 сентября в соборе Александра Невского в Париже. При крещении присутствовало около 30 человек. В соборе СМИ подтвердили факт крещения.

Актер говорит, что его духовником является митрополит Тихон (Шевкунов).

Жерар Депардье имеет российское гражданство с 2013 года.

В 1960 годы Депардье обратился в ислам, затем увлекался буддизмом и индуизмом.

 

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