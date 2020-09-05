81-летие отмечает 76-я дивизия ВДВ

18:31, 05 сентября 2020, ПАИ

76-я гвардейская Черниговская Краснознаменная десантно-штурмовая дивизия отмечает 81-летие со дня образования. Праздничный митинг прошёл на территории дивизии сегодня, 5 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Митинг открыл командир 76-й дивизии ВДВ полковник Сергей Чубарыкин. «81 год отделяет нас от того времени, когда начала свое существование 76-я дивизия. Сегодня мы вспоминаем тех, кто стоял у истоков, наших ветеранов. Мы всегда будем помнить тех, кто отдал свои жизни, выполняя долг перед Родиной. Желаю вам счастья, здоровья, чистого неба над головой и мягких посадок», – сказал он.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова гвардейцев поздравил его заместитель Василий Осипов. Он поблагодарил ветеранов воздушных войск за достойное воспитание подрастающего поколения, пожелал хорошей службы личному составу и добавил, что 76-я дивизия является исключительной гордостью для Псковской области и всей России.

С праздником командование и личный состав дивизии также поздравили протоиерей Олег Тэор и председатель совета ветеранов генерал-майор в отставке Юрий Соседов.

На митинге многим военнослужащим вручили ведомственные награды, медали за воинскую доблесть первой степени, знаки отличия за заслуги, грамоты администрации области, дивизии, а также очередные звания и подарки.

Кроме того, медалью «90 лет Воздушно-десантным войскам» награжден заместитель главы Пскова Владимир Воробьев.

Мероприятие завершил торжественный марш.

76-я дивизия ВДВ была сформирована в 1939 году в районе Новороссийска. Её подразделения прошли с боями с первого до последнего дня Великой Отечественной войны. За бои под Сталинградом дивизия получила звание «гвардейской». Участвовала в освобождении от фашистов Украины, Белоруссии, Польши. Войну дивизия закончила в мае 1945 года в Северной Германии. За эти годы 50 офицеров и солдат были удостоены высшего звания – Герой Советского Союза. Боевое знамя дивизии фронтовики пронесли по Красной площади на Параде Победы.