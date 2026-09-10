День без сватовства: что нельзя делать на Анну и Савву Скирдников

07:12, 10 сентября 2026, ПАИ

Память двух святых – Анны Пророчицы и Саввы Крыпецкого отмечается сегодня, 10 сентября. Святая Анна из Иерусалима была благочестивой вдовой, которой вместе со святым Симеоном Богоприимцем выпала честь встретить младенца Иисуса Христа в храме. Туда его принесли родители, чтобы возблагодарить Бога за первенца, пишет портал calend.ru.

Святой Савва Крыпецкий, или Псковский, жил в XV веке. Приняв монашеский постриг в Афоне, он отправился в Псков и поселился неподалеку от города, в уединённой Крыпецкой пустыни. Савва соблюдал строгий пост, а все свободное время проводил в молитвах. К нему часто приходили люди за советом и благословением.

Однажды к Савве приехал псковский князь Ярослав вместе с больной супругой; после молебна женщина чудом исцелилась. Известно, что преподобный учил мирян соблюдать чистоту – телесную и нравственную, ратовал за праведный образ жизни людей.

На Руси в этот день завершалась последняя жатва хлебов. С полей вывозили снопы, которые складывали в скирды. Отсюда и появилось название праздника – Скирдники. Хлеб старались убрать до наступления ненастья и холодов.

В это время славили урожай, устраивая большие праздники и ярмарки, а вот свататься на Анну и Савву не стоило. Приход жениха в гости к родителям невесты сулил беду.