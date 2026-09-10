День без сватовства: что нельзя делать на Анну и Савву Скирдников
Память двух святых – Анны Пророчицы и Саввы Крыпецкого отмечается сегодня, 10 сентября. Святая Анна из Иерусалима была благочестивой вдовой, которой вместе со святым Симеоном Богоприимцем выпала честь встретить младенца Иисуса Христа в храме. Туда его принесли родители, чтобы возблагодарить Бога за первенца, пишет портал calend.ru.
Святой Савва Крыпецкий, или Псковский, жил в XV веке. Приняв монашеский постриг в Афоне, он отправился в Псков и поселился неподалеку от города, в уединённой Крыпецкой пустыни. Савва соблюдал строгий пост, а все свободное время проводил в молитвах. К нему часто приходили люди за советом и благословением.
Однажды к Савве приехал псковский князь Ярослав вместе с больной супругой; после молебна женщина чудом исцелилась. Известно, что преподобный учил мирян соблюдать чистоту – телесную и нравственную, ратовал за праведный образ жизни людей.
На Руси в этот день завершалась последняя жатва хлебов. С полей вывозили снопы, которые складывали в скирды. Отсюда и появилось название праздника – Скирдники. Хлеб старались убрать до наступления ненастья и холодов.
В это время славили урожай, устраивая большие праздники и ярмарки, а вот свататься на Анну и Савву не стоило. Приход жениха в гости к родителям невесты сулил беду.
Великолукским водителям напомнили об ограничении движения на одном из участков дороги
Михаил Ведерников поручил разработать решения по защите интересов псковских водителей такси
Голос «Крыпецкого благовестника» смогут услышать жители Псковской области уже сегодня