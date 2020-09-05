Цифровой тест на беременность оказался мощнее компьютера

19:09, 05 сентября 2020, ПАИ

Пользователь Твиттера foone решил разобрать цифровой тест на беременность, который якобы работает точнее и эффективнее обычного. Внутри он нашел микросхему, но в основе устройства — кусочек бумаги, который используется в самых обычных тестах, пишет «Популярная механика». При этом цифровой тест дороже «аналоговых» в 5-6 раз.

Таким образом, электронный тест на беременность считывает результаты с бумажки и выводит надпись на дисплей.

А вот микроконтроллер, установленный на плату внутри теста, оказался мощнее, чем первые в мире персональные компьютеры.