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Общество

Цифровой тест на беременность оказался мощнее компьютера

Пользователь Твиттера foone решил разобрать цифровой тест на беременность, который якобы работает точнее и эффективнее обычного. Внутри он нашел микросхему, но в основе устройства — кусочек бумаги, который используется в самых обычных тестах, пишет «Популярная механика». При этом цифровой тест дороже «аналоговых» в 5-6 раз.

Таким образом, электронный тест на беременность считывает результаты с бумажки и выводит надпись на дисплей.

А вот микроконтроллер, установленный на плату внутри теста, оказался мощнее, чем первые в мире персональные компьютеры.

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