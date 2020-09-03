Турслет педагогов Псковской области проходит в Себежском районе
Ежегодный туристический слет среди педагогических работников Псковской области проходит в эти дни в Себежском районе, сообщает газета «Призыв».
В этом году местом проведения слета выбрана река Сановница.На открытии слета, 4 сентября, участников поприветствовал начальник отдела образования администрации Себежского района Сергей Везовитов. На протяжении трех дней, с 4 по 6 сентября, учителя соревнуются в туристическом мастерстве, спортивном ориентировании и конкурсах художественной самодеятельности.