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Спорт

Турслет педагогов Псковской области проходит в Себежском районе

Фото газеты «Призыв»

Ежегодный туристический слет среди педагогических работников Псковской области проходит в эти дни в Себежском районе, сообщает газета «Призыв».

В этом году местом проведения слета выбрана река Сановница.На открытии слета, 4 сентября, участников поприветствовал начальник отдела образования администрации Себежского района Сергей Везовитов. На протяжении трех дней, с 4 по 6 сентября, учителя соревнуются в туристическом мастерстве, спортивном ориентировании и конкурсах художественной самодеятельности.

 

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