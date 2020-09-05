Россияне обсуждают смертельное ДТП с лосем в Псковской области

22:32, 05 сентября 2020, ПАИ

В социальных сетях, в комментариях в новостном агрегаторе news.yandex.ru жители регионов России обсуждают ДТП в Псковской области, где в результате столкновения автомобиля с лосем погибли сразу четыре человека.

«У нас на Урале такие случаи раз- два в месяц...Гибнут животные и гибнут люди...На особо опасных участках, где вероятная возможность перехода дороги животными установлены знаки.Но это не спасает. Водители их игнорируют», - пишет Анатолий К.

Пользователь Анна считает, что ставить предупреждающие знаки это мало: «За границей строят специальные переходы из леса в лес для диких животных и вдоль трассы такие места порой огораживают сетками, а у нас гибнут и люди и скотинки, экономят на том, чтобы делать по уму». С Анной согласна Юлия: «Заграницей существуют экомосты в местах миграций животных. У нас таких мостов много можно было бы построить».

«Как раньше обочины не косят и не вырубают кустарники, всё заросло, ничего не видно», - отмечает в комментарии Евдокия, имея в виду, что лось выскочил на дорогу из кустов.

Пользователь Игорь Мавромати с такой точкой зрения не согласен: «Причем здесь косят или не косят? Лоси и раньше шарахались. Когда служил у нас тоже машина Урал с пехотой столкнулась с лосем. Обошлось без травм, но машина немного пострадала».

Подавляющее большинство сходится на том, что водитель автомашины, попавшей в ДТП, не виноват в случившемся. Главная причина — недостаточность оборудования российских трасс, что позволят животным перебегать дорогу.

Около 1 часа ночи 4 сентября в Псковской области под Островом автомобиль Lifan столкнулся с лосем. В результате столкновения на месте погибли четыре человека, еще один был госпитализирован.