Лосёнка-сироту Гошу из Псковской области спасают в Санкт-Петербурге

11:17, 06 сентября 2020, ПАИ

Лосёнка-сироту из Псковской области спасают в Санкт-Петербурге. Сотрудники центра реабилитации диких животных «Велес» рассказали в своём Instagram, что перед выходными к ним попал лосёнок по имени Гоша. Его забрали из Псковской области, более чем в 350 километрах от центра.

Лосёнка бросила лосиха, она ушла со вторым малышом. Нашедшие Гошу люди выкормили животное, они постоянно консультировались со специалистами по кормлению, но внезапно Гоша перестал вставать.

«Обращались к ветеринарам, кололи, капали, через 10 дней стал вставать, переходить с места на место, но, большую часть времени лежал. Потом снова слёг, и уже совсем, но ест, хоть и плохо. Ветеринары разводят руками, диагностику провести возможности нет. Обратились к нам с просьбой помочь, наши сотрудники приехали посмотреть, думали взять анализы, но пришли к выводу, что случай неординарный, сразу диагноз не поставить, да и наблюдение постоянное нужно, решили привезти к нам, попытаться поставить Гошу на ноги», - рассказали сотрудники центра «Велес».