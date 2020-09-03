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Экономика

На 650 рублей выросли расходы жителей Псковской области во время пандемии

На 650 рублей выросли номинальные расходы жителей Псковской области во время пандемии. Такие данные за первое полугодие 2020 года приводит аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Больше тратить стали жители Сахалина (на 8,5 тысячи рублей суммарно за шесть месяцев), Алтайского края (на 1,5 тысячи), Амурской области (на 1,2 тысячи), Рязанской области (на 1,1 тысячи), Тверской области (на 1 тысячу), Ненецкого автономного округа (на 900 рублей), Челябинской области (на 860 рублей), Саратовской области (на 700 рублей), Псковской области (на 650 рублей) и Ленинградской области (на 12 рублей).

Однако с учетом роста цен, реальные расходы в этих регионах относительно прошлогодних первых шести месяцев все равно снизились.

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