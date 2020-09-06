Марафон компании «Псковжилстрой» стартовал в Пскове

11:44, 06 сентября 2020, ПАИ

В Пскове стартовал марафон компании «Псковжилстрой», в котором принимают участие более 300 спортсменов. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, только около 30% спортсменов прибыли из Псковской области, остальные участники - из других регионов России (Казань, Санкт-Петербург, Мурманск, Петрозаводск и другие города), из Эстонии и Белоруссии. Таким образом марафон фактически приобрёл статус международного.

В забегах принимает участие и команда «Псковжилстроя», в её составе 12 человек, которые занимают в компании разные должности: строители, юристы, бухгалтеры.

По словам директора АО «Псковжилстрой» Владислава Абрамова, компания с удовольствием поддерживает такие мероприятия. «И это состязание - первое в череде спортивных событий, которые «Псковжилстрой» будет проводить в Пскове и Псковской области», - подчеркнул Владислав Абрамов.