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48-летний пскович украл продукты из магазина на Рижском проспекте

48-летний житель Пскова украл продукты из магазина на Рижском проспекте, сообщили Псковскому агентству информации в прсс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
 
Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из магазина на Рижском проспекте поступил сигнал «Тревога». Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 48-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала продукты питания.  Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.
 

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