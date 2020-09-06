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Общество

Сотрудники ГИБДД подарили островским школьникам световозвращающие фликеры

Сотрудники ГИБДД из Острова провели профилактическое мероприятие «Пешеходный переход», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники полиции провели со школьниками обучающие беседы и ещё раз напомнили правила поведения при переходе проезжей части по регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам, обязанности пешеходов. Родителям также напомнили об обязательном использовании ремней безопасности и специальных детских удерживающих устройств при перевозке детей.

Всем детям вручили светоотражающие элементы, которые делают ребёнка заметными в вечернее время и в условиях недостаточной видимости. Их можно закрепить на верхней одежде или школьном рюкзаке.

Подобные мероприятия в сентябре пройдут во всех районах области.

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