Сотрудники ГИБДД подарили островским школьникам световозвращающие фликеры

15:17, 06 сентября 2020, ПАИ

Сотрудники ГИБДД из Острова провели профилактическое мероприятие «Пешеходный переход», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники полиции провели со школьниками обучающие беседы и ещё раз напомнили правила поведения при переходе проезжей части по регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам, обязанности пешеходов. Родителям также напомнили об обязательном использовании ремней безопасности и специальных детских удерживающих устройств при перевозке детей.

Всем детям вручили светоотражающие элементы, которые делают ребёнка заметными в вечернее время и в условиях недостаточной видимости. Их можно закрепить на верхней одежде или школьном рюкзаке.

Подобные мероприятия в сентябре пройдут во всех районах области.