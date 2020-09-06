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Общество

Чаще всего коронавирус выявляют у жителей Пскова

Чаще всего коронавирус выявляют у жителей Пскова. Так, за минувшие сутки COVID-19 подтвердился сразу у 15 псковичей (всего за сутки в регионе заболели 25 человек), сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Общее число заболевших коронавирусом в Пскове достигло 1543 человек.

В Великих Луках заболели три человека, увеличив общую статистику до 913 случаев.

Статистика по районам выглядит так: Бежаницкий район - 57, Великолукский район – 195, Гдовский район – 88, Дедовичский район – 74, Дновский район - 108, Красногородский район – 41, Куньинский район –43, Локнянский район - 14, Невельский район - 150, Новоржевский район – 26, Новосокольнический район - 130, Опочецкий район – 49, Островский район – 346, Палкинский район - 55, Печорский район – 96, Плюсский район – 104, Порховский район - 168, Псковский район – 416, Пустошкинский район – 28, Пушкиногорский район - 12, Пыталовский район – 26, Себежский район – 37, Стругокрасненский район – 48, Усвятский район - 24.

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