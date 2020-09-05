Театральные гастроли начнутся в Пушкинском заповеднике 30 сентября

14:41, 06 сентября 2020, ПАИ

Гастроли театра «Пушкинская школа» откроются в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» 30 сентября спектаклем по пьесе Шекспира «Укрощение строптивой» и продолжатся до 8 октября включительно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в информационной службе заповедника.

Всего в пушкиногорской афише петербургского театра восемь спектаклей, в том числе «Ревизор», «Недоросль», «Свадьба Кречинского» и премьера — постановка по поэме Пушкина «Цыганы». Полный перечень гастрольных спектаклей с указанием времени показа и краткой аннотацией на каждый уже размещён на официальном сайте музея.

О начале продажи билетов и порядке бронирования мест в зале для иногородних сотрудники соответствующих служб «Михайловского» сообщат в ближайшее время. В музее просят учесть, что согласно требованиям Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области зрительный зал может быть наполнен только наполовину, что, вероятнее всего, приведёт к дефициту билетов на гастрольные показы.