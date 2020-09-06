Шойгу заявил о чрезмерной активности самолётов НАТО у границ России

17:47, 06 сентября 2020, ПАИ

Министр обороны Сергей Шойгу заявил о чрезмерной активности самолётов НАТО у границ России. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

Российские истребители в последнее время регулярно поднимаются в небо на перехват разведывательных самолётов и бомбардировщиков, имитирующих нанесение ракетных ударов.

«Настораживает больше другое: если раньше это была в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полёты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов», — заявил Сергей Шойгу.

Он уточнил, что эти полеты осуществляются большим количеством самолётов.