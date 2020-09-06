Неизвестные разгромили воинское захоронение в Кунье
Неизвестные осквернили воинское захоронение в Кунье, сообщает районная газета «Пламя».
Первыми об этом рассказали главе администрации Куньи Наталье Перевощиковой возвращавшиеся сегодня, 6 сентября, с работы женщины. Глава немедленно заявила об этом в полицию.
На братском захоронении повалено девять мемориальных плит, три из которых уничтожены полностью - они треснули. Плиты разбиты в разных местах - кладбище громили сознательно.
Полиция уже побывала на месте происшествия, по факту вандализма начата проверка.