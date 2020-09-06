Европейские оркестры и Мирей Матье сожалеют, что не могут быть сегодня в Москве

22:42, 06 сентября 2020, ПАИ

Их послания России прозвучали сегодня на военно-музыкальном фестивале «Спасская башня», - передает ТАСС.

Международный фестиваль в этом году посвящен 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Оркестры из Великобритании, Германии, Китая, Франции, Японии и других стран, не попавшие на мероприятие из-за пандемии, передали россиянам свои приветствия.

Как сообщает ТАСС, музыканты оркестра старых гренадеров Женевы рассказали, что хотели попасть в Москву, чтобы «вместе отметить 75-летие Великой Победы». Певица Мирей Матье обратилась к присутствующим: «Мне жаль, что сегодня я не с вами, но вы в моих мыслях и в моем сердце. Я обнимаю всех вас. До скорой встречи, я люблю вас!».