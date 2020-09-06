Штрафы ресурсоснабжающим организациям ЖКХ могут вырасти до 30 000 рублей
В Госдуме подготовили поправки, которые внесут в КоАП в сентябре.
Законопроект «Об изменениях в статью 7.23 КоАП» предлагает ужесточить наказание должностных лиц, рассказывают «Известия» со ссылкой на депутата Госдумы Наталью Костенко.
Если сегодня в случае нарушения нормативов услуг ЖКХ платят 500-1000 рублей, то, по поправкам, сначала предполагается штрафовать в размере от 5 до 10 000 рублей, а после повторного нарушения - от 15 000 до 30 000 рублей.