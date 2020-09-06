0
23:20
Россиянки одержали победу в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису
21:14
Участники марафона «Псковжилстрой»: Отличная трасса, бежалось хорошо!
11:44
Марафон «Псковжилстроя» стартовал в Пскове
16:26
РЕВИЗИЯ: Как в условиях коронавируса работает спортивная школа «Барс» в Пскове
09:53
Кубок по киберспорту для школьников предложено учредить в России
11:01
Ледовый дворец Пскова продолжает работать с высокой загрузкой
16:12
На «Десантном взводе» российская команда одержала уверенную победу в биатлоне в составе взводов
Еще новости
Спорт

Первую ракету мира дисквалифицировали на турнире US Open

Первая ракетка мира серб Новак Джокович дисквалифицирован с US Open после того, как попал мячом в судью в матче четвертого круга с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.

Проигрывавший в матче Джокович упал, получив травму плеча, и вызвал физиотерапевта, после получения медицинской помощи серб вернулся на корт и завершил гейм на своей подаче, проиграв его. Направляясь к сетке для смены сторон, лидер мирового рейтинга достал из кармана мяч и не глядя отбросил его за спину ракеткой. Мяч попал в линейного судью, женщина упала и несколько минут не могла подняться.

Организаторы турнира приняли решение дисквалифицировать серба, отметив, что на их решение в том числе повлиял факт не первого проявления агрессии Джоковичем в матче.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Нужна ли школьная форма ученикам?

Проголосовать >>>

Россиянки одержали победу в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису
06 сентября 2020
Россиянки одержали победу в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису
Участники марафона «Псковжилстрой»: Отличная трасса, бежалось хорошо!
06 сентября 2020
Участники марафона «Псковжилстрой»: Отличная трасса, бежалось хорошо!
Марафон «Псковжилстроя» стартовал в Пскове
06 сентября 2020
Марафон «Псковжилстроя» стартовал в Пскове
Кубок по киберспорту для школьников предложено учредить в России
03 сентября 2020
Кубок по киберспорту для школьников предложено учредить в России
Ледовый дворец Пскова продолжает работать с высокой загрузкой
02 сентября 2020
Ледовый дворец Пскова продолжает работать с высокой загрузкой
На «Десантном взводе» российская команда одержала уверенную победу в биатлоне в составе взводов
26 августа 2020
На «Десантном взводе» российская команда одержала уверенную победу в биатлоне в составе взводов
Псковичка стала чемпионкой России на соревнованиях по велоспорту в Ижевске
24 августа 2020
Псковичка стала чемпионкой России на соревнованиях по велоспорту в Ижевске
«Луки-Энергия» вылетел из Кубка России по футболу
19 августа 2020
«Луки-Энергия» вылетел из Кубка России по футболу

Идет загрузка...