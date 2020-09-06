Первую ракету мира дисквалифицировали на турнире US Open

07:00, 07 сентября 2020, ПАИ

Первая ракетка мира серб Новак Джокович дисквалифицирован с US Open после того, как попал мячом в судью в матче четвертого круга с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.

Проигрывавший в матче Джокович упал, получив травму плеча, и вызвал физиотерапевта, после получения медицинской помощи серб вернулся на корт и завершил гейм на своей подаче, проиграв его. Направляясь к сетке для смены сторон, лидер мирового рейтинга достал из кармана мяч и не глядя отбросил его за спину ракеткой. Мяч попал в линейного судью, женщина упала и несколько минут не могла подняться.

Организаторы турнира приняли решение дисквалифицировать серба, отметив, что на их решение в том числе повлиял факт не первого проявления агрессии Джоковичем в матче.