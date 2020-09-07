Цены на минеральную воду могут вырасти на треть

08:30, 07 сентября 2020, ПАИ

Стоимость минералки и другой воды в стеклянной таре может подскочить — в некоторых случаях на треть, опасается бизнес, пишет газета «Известия».

В правительстве ведется дискуссия о том, кто должен заниматься утилизацией бутылок по новой концепции Расширенной ответственности производителей (РОП), которую планируется создать до конца года. Одна из инициатив — переложить задачу на изготовителей стеклотары. Против выступает Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН). Организация направила в правительство письмо. Согласно действующему законодательству, производители товаров отвечают за тару для своей продукции. Они отдают ее на переработку либо уплачивают экологический сбор.

Обычно компании выбирают первый вариант и не платят сбор, сказал президент СПБН Максим Новиков.

Лига переработчиков макулатуры предлагает изменить порядок: возложить ответственность за утилизацию на производителей самой тары, добавил он. Им будет сложно собрать ее и отправить на переработку, поэтому придется платить экосбор и включать его в цену бутылок. Их себестоимость в итоге подскочит на треть, учитывая тот факт, что правительство в соответствии с РОП может обязать бизнес перерабатывать 100% упаковки, говорит Максим Новиков. Подорожание тары пропорционально отразится на цене продукции. Речь идет, например, о минеральной воде, а также напитках в бутылках небольшого объема (0,33 л и 0,25 л), добавил Максим Новиков.

В Минпромторге считают необходимым сохранить ответственность за реализацию РОП на производителях продукции в упаковке, сказали «Известиям» в пресс-службе министерства. Ведомство рассчитало, что максимальный рост цены стеклянной тары может составить 30%, если одновременно увеличить норматив утилизации до 100% и установить исполнение РОП исключительно в виде уплаты экологического сбора. В пресс-службе Минэкономразвития рассказали, что по вопросам, которые касаются нормативов ответственности, а также ее переноса на производителей упаковки, сейчас ведется дискуссия. Перенос не должен сказываться на размере платы по РОП, поскольку она зависит от объема выпущенной продукции, отметили в министерстве.