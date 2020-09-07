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Общество

В 22 населенных пунктах Псковского района отключили свет

В понедельник, 7 сентября, в Псковском районе будут расчищать просеку и ремонтировать опоры линий электропередачи. В связи  с этим в некоторых деревнях и садоводческих товариществах отключат электричество, сообщается на сайте района.

Плановые отключения электроэнергии произведут в деревнях Ерусалимка, Заболотье, Щучья Гора, Лиственка, Загорье, Мазельцево, Ручьи, Замосточье, Гостилицы, Большая Кебь, Биркино, Погорелка, в садоводческих товариществах Дружба, М. Фомкино, Кебь, Фомкино, Гниловец, Подлипье, Восток, Лесные Поляны, Радуга.

Населенные пункты будут обесточены с 9:00 до 17:00.

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