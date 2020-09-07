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Общество

Найдены три потерявшихся в лесах жителя Псковской области

Фото Дарьи Хватковой.

Спасатели нашли троих жителей Псковской области, которые ранее потерялись в лесах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Так, 5 сентября поступила заявка от отдела полиции по Стругокрасненскому району на оказание помощи по проведению поисков женщины, потерявшейся со своей знакомой в лесу вблизи деревни Ивановка Плюсского района. 6 сентября в 11:50 женщин обнаружили специалисты поисково-спасательного отряда Гдова.

А 6 сентября от отдела Гдовской полиции поступила заявка на оказание помощи по проведению поиска 65-летнего мужчины, потерявшегося в лесу вблизи посёлка Ямм Гдовского района. В тот же день в 17:30 мужчина был найден.

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