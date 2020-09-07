Спрос на курсы вождения вырос в России

09:23, 07 сентября 2020, ПАИ

После снятия ограничений из-за пандемии коронавируса в России вырос спрос на водительские курсы. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на аналитическое исследование «Авито.Услуги».

Уточняется, что спрос на обучение в автошколах в стране вырос в 3,7 раза (на 269%) по сравнению с апрелем, рост спроса по сравнению с прошлым годом составил 121%.

Согласно данным исследования, больше всего тренд заметен в Тюмени (+986% к количеству запросов), Барнауле (+723%), Ростове-на-Дону (+552%), Москве (+477%) и Казани (+420%).

Стоимость занятий в автошколе в среднем по России составляет 13 тыс. рублей — за год она упала на 16%. По словам специалистов, на всплеск популярности вождения повлияло закрытие автошкол во время пандемии.