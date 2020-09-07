Мину обезвредили в Островском районе
В Псковской области за последние трое суток спасатели обезвредили один взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Так, группа разминирования поисково-спасательного отряда Пскова обезвредила в деревне Нефедино Островского района миномётную мину калибра 82 миллиметра.
Ранее псковские спасатели обезвредили в деревне Симоново Порховского района артиллерийский снаряд калибра 122 миллиметра.