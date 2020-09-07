Псковская епархия приглашает на курсы по библейской истории

09:37, 07 сентября 2020, ПАИ

20 сентября в Пскове стартует курс лекций по библейской истории. Записаться на них может любой желающий, сообщает пресс-служба Псковской епархии.

Встречи будут проходить каждое воскресенье с соблюдением всех мер безопасности.

«В Святой Библии заключена священная летопись человечества. Рассмотрение ее и размышление над ней принесет всякому человеку огромную пользу и избавит от многих недоумений и ошибок в жизни», - говорится в приглашении.

Лекции будет вести преподаватель кафедры теологии Псковского государственного университета Алексей Сущенко. Занятия состоятся по адресу: Псков, улица Некрасова, 33.

Записаться на курсы можно по телефону 8 (912) 24-56-036.