Псковская епархия приглашает на курсы по библейской истории
20 сентября в Пскове стартует курс лекций по библейской истории. Записаться на них может любой желающий, сообщает пресс-служба Псковской епархии.
Встречи будут проходить каждое воскресенье с соблюдением всех мер безопасности.
«В Святой Библии заключена священная летопись человечества. Рассмотрение ее и размышление над ней принесет всякому человеку огромную пользу и избавит от многих недоумений и ошибок в жизни», - говорится в приглашении.
Лекции будет вести преподаватель кафедры теологии Псковского государственного университета Алексей Сущенко. Занятия состоятся по адресу: Псков, улица Некрасова, 33.
Записаться на курсы можно по телефону 8 (912) 24-56-036.