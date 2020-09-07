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Общество

Пскович Данил Герасимов выступит на чемпионате Европы по кикбоксингу

Фото клуба единоборств «Отечество – Псковская область».

Псковский кикбоксер Данил Герасимов одержал три победы на чемпионате России, который проходил с 2 по 6 сентября в Ульяновске. Молодой спортсмен представит Россию на чемпионате Европы по кикбоксингу, сообщается в группе клуба единоборств «Отечество – Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

В Ульяновске пскович провел три боя, из них одержал три досрочные победы. Всего в соревнованиях участвовали 560 спортсменов из разных субъектов России.

Боец тренируется в спортивной школе «Мастер» города Пскова под руководством Александра Лоско.

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