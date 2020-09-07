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Общество

Более 27,2 млн человек в мире заразились коронавирусом

По состоянию на 7 сентября в мире зарегистрировано 27 296 645 случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 887 604 человека. Количество выздоровевших – 19 379 558.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 6 460 421. В этой стране от коронавируса умерло 193 253 человека, выздоровело – 3 726 099.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на четвёртом месте. Здесь коронавирусом заболело 1 025 505 человек, 840 949 – выздоровело, 17 820 – умерло. В Псковской области выявлен 4 791 случай заражения коронавирусом, 3 527 человек выздоровело, 65 – умерло.

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