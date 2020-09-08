Работа в облаках - Денис Полубелов о том, как кризис пережила IT-сфера

23:06, 08 сентября 2020, ПАИ

В Псковской области работает много уникальных предпринимателей, которые строят не менее уникальный бизнес, открывая новые ниши потребительского интереса.

Проект радиостанции «7 Небо» «Мой бизнес сегодня» о таких бизнесменах. Сегодня наш гость — Денис Полубелов, руководитель компании «Инфоком», человек, который знает об IT и облачной работе от и до.

- Денис, ваша компания существует на рынке с 2003 года и за это время вы пережили ни одну кризисную ситуацию. Чем нынешний, коронакризис, отличается от всех остальных?

- Да, кризисов мы пережили много. В основном это были экономические кризисы с валютным рынком. Мы же всегда работали внутри нашего местного рынка в сфере IT. Изначальная специализация у нас была программа 1С для бухгалтерского учета - и как такового кризисов мы на себе не испытали. Услуги в этой области были востребованы всегда.

- А в этом году?

- В этом году кризис коснулся большего количества предприятий малого бизнеса, а это основные потребители наших услуг. В этот раз он не прошел мимо нас.

- На сколько вы почувствовали ухудшение экономической ситуации? Падение продаж, падение прибыли?

-Кризис нас затронул с точки зрения платежеспособности наших контрагентов, падения спроса на наши услуги. Но есть и положительная динамика, поскольку мы с 2018 года являемся поставщиком облачных услуг — это организация удаленных рабочих мест. В период пандемии предприятиям требовалась эта услуга, то есть она оказалась востребованной.

- Вы почувствовали рост в этой сфере?

- Да, именно в этот период произошел рост. Услуга полезная, так как она позволяет экономить и меньше инвестировать в компьютерную технику, в собственное серверное оборудование и использовать наши облачные сервисы.

- Каким образом была построена работа сотрудников вашей компании в период самоизоляции?

- Во-первых, нас не коснулся период нерабочих дней, но мы беспокоились о здоровье наших коллег и перевели их на удалённую работу. Первые несколько недель мы работали в таком формате, а поскольку мы предоставляем «облачный» сервис, организовать удаленные места нам не составило труда. Единственное, с чем мы столкнулись, это перестроение бизнес-процессов в компании и организация телефонии. Такие внутренние моменты пришлось перестраивать.

- Не падает ли уровень качества работы на удаленке?

- Если оставить контроль на прежнем уровне, то, наверное, да. Если придать этому значение и немного по-другому посмотреть на бизнес-процессы, то можно работать эффективно.

- То есть нужно разработать дополнительную систему контроля?

- Однозначно. Нужно немножко перестроить общение коллег между собой, организовать правильное общение с контрагентами. Поскольку наша компания достаточно многопрофильная и мы занимаемся разноплановыми услугами: это и программное обеспечение, и работа в сфере информационных систем, таких как ЕГАИС, и 54-й федеральный закон (о применении контрольно-кассовой техники — ПАИ) — это все отдельные группы сотрудников и между ними пришлось организовать взаимосвязь.

- Как долго это длилось? Вам, как предпринимателю, предпочтительнее, чтобы люди работали в офисе или на удаленке?

-Это продолжалось недели две, потом мы начали каскадно выходить в офис без прямого контакта с клиентами. И постепенно мы вышли на нормальный режим работы. Мне, как предпринимателю, наверное, предпочтительнее, чтобы коллеги работали в формате офиса, и клиенты посещали нас в офисе. Хотя многие услуги могут оказываться дистанционно без потери качества.

- В период кризиса, когда вы почувствовали падение спроса на ваши услуги, обращались ли вы за государственной поддержкой или в Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области?

- С Фондом гарантий мы работаем уже достаточно длительное время и совместно принимаем участие в различных мероприятиях. Началось сотрудничество с небольших семинаров, потом мы перевели это в регулярный формат. Два раза в год было два больших мероприятия в Пскове и в Великих Луках. Затем мы разрабатывали серию мини семинаров. Мероприятия были до пандемии, а после мы воспользовались микрозаймом, который предоставил Фонд на льготных условиях. Он потребовался для приобретения нового оборудования.

Требуются у нас и внутренние работы по зданию: работы по тепло узлу и работы ремонтно-строительного характера. Здесь фонд также нам помогает, оказывает поддержку.

- Насколько эффективна, на ваш взгляд, работа Фонда с малым и средним бизнесом региона? Какую помощь получает малый и средний бизнес?

- Мы, наверное, друг другу полезны и особенно фонд для нас. Живое общение всегда интересно, дистанционные форматы тоже были успешны.

- Какие выводы вы для себя сделали как предприниматель: что нужно предпринять чтобы в следующий раз оказаться менее уязвимым перед кризисом?

- Такие выводы, мне кажется, сделали многие предприниматели. Надо быть готовым к любым обстоятельствам, которые могут возникать у нас в стране и в мире.

Прежде всего, нужно быть достаточно мобильными в организации бизнес-процессов по предоставлению услуг на дистанционном формате. Как я уже сказал ранее, компания у нас многопрофильная. Но на самом деле развитие направлений как раз было не от хорошей жизни. Мы таким образом уходили от каких-то проблем в тех или иных областях. Поэтому для предпринимателя всегда важно двигаться вперед и развиваться. Пандемия заставила всех двигаться вперед.