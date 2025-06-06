О возможностях трудоустройства соотечественников в Псковской области рассказали эксперты

16:48, 06 июня 2025, ПАИ

Панельная сессия «Как найти себя в Псковской области? Возможности трудоустройства и адаптации» прошла в рамках форума «Псковская область: место, где хочется жить» сегодня, 6 июня, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров











«Создание рабочих мест невозможно представить без развития экономики. Этому власти региона уделяют большое внимание. Экономика региона достаточно уверенно себя чувствует, несмотря на вызовы предыдущих лет», – отметил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев, открывая панельную сессию.

Он рассказал о трёх направлениях работы.

Первое – работа с крупными промышленными предприятиями. «Это база нашей экономики. Наша задача чтобы они развивались и модернизировались», – отметил Андрей Михеев.

Второе направление – развитие кластеров и особых экономических зон.

Третье – работа малого и среднего бизнеса. В Псковской области в этом секторе экономики трудится 54 тысячи человек, уточнил Андрей Михеев.

Перед собравшимися выступила и заместитель начальника отдела государственной службы и кадровой политики комитета по здравоохранению Псковской области Ирина Фролова. Она подчеркнула, что в регионе ждут врачей независимо от того есть гражданство у человека или нет.

За последние пять лет, по её словам, в Псковскую область приехали и начали работать 50 медицинских специалистов из Таджикистана, Узбекистана, Молдавии, Белоруссии, Сирии, Египта, Саудовской Аравии и других стран.

Она также отметила, что в регионе действует несколько мер поддержки для приехавших врачей: подъёмные, жильё, компенсация коммерческого найма, льготная ипотека, мера поддержки дефицитных специалистов и другие.

О мерах поддержки участникам встречи также рассказали председатель комитета по управлению государственным имуществом Псковской области Наталья Серебренникова, заместитель председателя регионального комитета по образованию Сергей Николаев, директор центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова и заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Псковской области Александр Никандров.

Напомним, что в Пскове проходит форум «Псковская область: место, где хочется жить», посвящённый 15-летию реализации на территории региона государственной программы переселения соотечественников, проживающих за рубежом. Форум объединил около 150 участников из числа соотечественников, которые в разные годы переехали в регион или только собираются это сделать. Его цель – популяризация Псковской области как комфортного места для жизни и работы, развитие программы переселения, укрепление межрегионального сотрудничества и поддержка интеграции новых соотечественников.

Отметим, что на территории Псковской области с 2010 года реализуется государственная программа переселения соотечественников, проживающих за рубежом. За это время в регион переехало более 12 тысяч человек из 24 стран. Также в регионе работает центр содействия переселению «Соотечественник», где переселенцам оказывают необходимую поддержку. Кроме того, Псковская область – единственный регион в стране, где есть уполномоченный по работе с соотечественниками – ею является Елена Полонская.