Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Порядка 20 инвестпроектов разной направленности реализуют в Псковском районе

На территории Псковского района реализуют порядка 20 инвестиционных проектов в самых разных сферах – туризма и инфраструктуры отдыха, строительства, растениеводства и других. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото со страницы Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»

«Для нас, помимо выполнения основных обязательств, важен аспект социальной ответственности инвесторов. Например, если это проект строительства жилья, то спортивная площадка входит в социальные обязательства; если на территории муниципалитета инвестор работает с сырьём для производства стройматериалов, то он участвует в содержании транспортной инфраструктуры в той местности, где ведёт деятельность», – отметила она.

Наталья Фёдорова и руководитель Фонда инвестразвития региона Екатерина Ершова в ходе рабочей встречи обсудили перспективы ещё одного потенциального инвестора. «Взвесили преимущущества и недостатки его предложения. Большинство инвестпроектов являются долгосрочными, и мы заинтересованы в благонадёжности и ответственности приходящих на нашу территорию людей», – добавила глава Псковского района.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 июня 2025

Врач объяснила, почему подростки уязвимы для мошенников
07 июня 2025

Кратковременные дожди и грозы прогнозируют в Псковской области 8 июня
07 июня 2025

Ещё 35 ФАПов в Псковской области «Россети» подключат к электросетям
07 июня 2025

Площадь Ани Никандровой благоустроили в Красногородске
07 июня 2025

Порядка 20 инвестпроектов разной направленности реализуют в Псковском районе
07 июня 2025

Заупокойная служба по Александру Пушкину прошла в Святогорском Свято-Успенском монастыре
07 июня 2025

Второй модуль обучения муниципальных служащих стартовал в Псковской области
07 июня 2025

Меры соцподдержки предусмотрены в Псковской области для членов семей участников СВО, пропавших без вести

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...