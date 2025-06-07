Порядка 20 инвестпроектов разной направленности реализуют в Псковском районе

15:46, 07 июня 2025, ПАИ

На территории Псковского района реализуют порядка 20 инвестиционных проектов в самых разных сферах – туризма и инфраструктуры отдыха, строительства, растениеводства и других. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Для нас, помимо выполнения основных обязательств, важен аспект социальной ответственности инвесторов. Например, если это проект строительства жилья, то спортивная площадка входит в социальные обязательства; если на территории муниципалитета инвестор работает с сырьём для производства стройматериалов, то он участвует в содержании транспортной инфраструктуры в той местности, где ведёт деятельность», – отметила она.

Наталья Фёдорова и руководитель Фонда инвестразвития региона Екатерина Ершова в ходе рабочей встречи обсудили перспективы ещё одного потенциального инвестора. «Взвесили преимущущества и недостатки его предложения. Большинство инвестпроектов являются долгосрочными, и мы заинтересованы в благонадёжности и ответственности приходящих на нашу территорию людей», – добавила глава Псковского района.