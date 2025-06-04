В Псковской области обсудили меры поддержки сотрудников печорского завода в связи с предстоящим сокращением

17:59, 04 июня 2025, ПАИ

Состоялась рабочая встреча председателя комитета по труду и занятости Псковской области Алены Труновой и директора областного центра занятости Олеси Сергеевой с директором завода по производству керамических плит и плиток ООО «Ресурскапитал» в Печорах Олегом Евстифеевым. Стороны обсудили первоочередные меры для помощи работникам завода, которых сократят с 31 июля из-за закрытия производства. Об этом ПАИ сообщили в областном центре занятости населения.

В ходе встречи были детально рассмотрены вопросы, связанные с сокращением сотрудников предприятия в связи с предстоящей ликвидацией завода. Стороны договорились о комплексной поддержке работников: уже сейчас Печорский кадровый центр берет на сопровождение порядка 500 сотрудников ООО «Ресурскапитал».

На территории предприятия будет открыт консультационный пункт службы занятости, где сотрудники смогут получить всю необходимую информацию и поддержку. Для каждого обратившегося к кадровым консультантам будет сформирован индивидуальный план: специалисты проведут профилирование, тестирование, при необходимости подберут программы переобучения и предложат актуальные вакансии.

«Мы будем проактивно работать со всеми сотрудниками, которым предстоит пройти процедуру увольнения. Некоторых мы готовы направить для трудоустройства на другие предприятия уже сейчас, некоторых предстоит переобучить. Наша служба максимально включена в ситуацию» - отметила Алена Трунова.

В настоящее время в базе вакансий службы занятости Псковской области размещено 7544 предложения. Кадровой службе предприятия уже передана актуальная база вакансий по Печорскому и Псковскому районам от работодателей, часть из которых готовы обеспечить доставку сотрудников к месту работы или возмещать затраты на топливо.

Работа по сопровождению высвобождаемых сотрудников будет вестись в тесном взаимодействии с работодателями региона, чтобы максимально быстро и эффективно обеспечить трудоустройство каждого специалиста.