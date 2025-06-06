Ярмарка вакансий для молодых соотечественников прошла в Пскове

16:20, 06 июня 2025, ПАИ

Ярмарка с реальными для трудоустройства вакансиями от работодателей для молодых соотечественников прошла в псковском Доме молодёжи в рамках форума «Псковская область: место, где хочется жить» сегодня, 6 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

На встречу с потенциальными сотрудниками пришли 12 нанимателей, среди них и общественные организации региона, и иногородние компании, и предприятия Пскова. Также встречу посетили представители бизнеса, который активно сотрудничает со странами ближнего зарубежья, – они часто привлекают на работу соотечественников и всегда открыты к сотрудничеству с ними, подчеркнул один из посредников фирмы. «Был большой пул работодателей, и все они заинтересованы в наших соотечественниках, да и сами участники форума активно интересовались вакансиями», – отметил организатор встречи Максим Ермолин.

Отметим, ярмарка прошла в рамках форума «Псковская область. Место, где хочется жить», который посвящён 15-летию реализации на территории региона государственной программы переселения соотечественников, проживающих за рубежом. Форум объединил около 150 участников из числа соотечественников, которые в разные годы переехали в регион или только собираются это сделать. Его цель – популяризация Псковской области как комфортного места для жизни и работы, развитие программы переселения, укрепление межрегионального сотрудничества и поддержка интеграции новых соотечественников.

Напомним, что на территории Псковской области с 2010 года реализуется государственная программа переселения соотечественников, проживающих за рубежом. За это время в регион переехало более 12 тысяч человек из 24 стран. Также в регионе работает центр содействия переселению «Соотечественник», где переселенцам оказывают необходимую поддержку. Кроме того, Псковская область – единственный регион в стране, где есть уполномоченный по работе с соотечественниками – ею является Елена Полонская.