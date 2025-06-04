Сколько стоит воздушный шар, рассказал аэронавт

13:42, 04 июня 2025, ПАИ

Сколько стоит аэростат, рассказал великолукский пилот Максим Валуев в передаче «Утро на Великой» на телеканале «Первый Псковский».

«Иметь свой тепловой аэростат или по-простому воздушный шар – это недешёвое удовольствие, – подчеркнул Валуев. – Наверное, стоимость нового аэростата небольшого объёма сейчас можно сравнить со стоимостью «однушки» в Великих Луках. У меня своего шара нет. Есть возможность летать на двух аэростатах. На одном я летаю больше трёх лет, его мне предоставляет пилот Андрей Чижов, за что я ему очень сильно благодарен. На спортивные соревнования мне аэростат предоставляет Федерация воздухоплавательного спорта России, со специальной спортивной оболочкой, благодаря которой можно добиваться больших спортивных результатов».

Пилот подчеркнул, что аэростат является полноценным воздушным судном, поэтому на него необходимо иметь свидетельство о регистрации. «Все аэростаты должны проходить сертификацию лётной годности – это аналог автомобильного техосмотра. С точно зрения обслуживания аэростата пилот может это делать самостоятельно или пользоваться услугами сертифицированных центров, один из которых есть в Великих Луках. Обычно все делают техобслуживание весной», – резюмировал великолучанин.

Напомним, Международная встреча воздухоплавателей пройдёт в Великих Луках с 9 по 18 июня.

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