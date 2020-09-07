Названа доля переболевших коронавирусом россиян

10:29, 07 сентября 2020, ПАИ

Чуть больше 0,6 % населения России переболели новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом 7 сентября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на XII ежегодном всероссийском интернет-конгрессе по инфекционным болезням, пишет газета «Известия».

«Сегодня в РФ чуть больше 0,6 % от всего населения, которые имеют подтверждение новой коронавирусной инфекции за прошедшие месяцы с 1 января текущего года», – сказала она.

По последним данным, в России коронавирусом заболело 1 025 505 человек, 840 949 – выздоровело, 17 820 – умерло. В Псковской области выявлен 4 791 случай заражения коронавирусом, 3 527 человек выздоровело, 65 – умерло.