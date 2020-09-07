ФОТОФАКТ: Круговое движение на Инженерной – Индустриальной в Пскове не запустят в срок

11:02, 07 сентября 2020, ПАИ

В Пскове с 0:00 8 сентября на перекрёстке улиц Инженерной и Индустриальной должны запустить круговое движение. До «часа икс» осталось меньше суток, а дорожные работники успели сделать лишь четверть круга.

С помощью сервиса онлайн веб-камер Pskovline можно увидеть положение дел на данный момент. Если сравнить скриншоты с камер видеонаблюдения за 4 и 7 сентября, то сильных изменений практически не видно. Есть опасения, что к 8 сентября круговое движение на перекрёстке не появится.

Ранее ГИБДД УМВД России по городу Пскову сообщало, что круговое движение на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной вводится с 00:00 5 сентября. Позже было объявлено, что запуск кругового движения неправильно согласовали с подрядчиком, а верный срок введения кругового движения – утро 8 сентября.



Фото с онлайн-камер предоставлено компанией Pskovline.