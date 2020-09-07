Представители псковских автошкол не заметили роста спроса на курсы вождения

12:13, 07 сентября 2020, ПАИ

После снятия ограничений из-за пандемии коронавируса в России увеличился спрос на водительские курсы. Псковское агентство информации поинтересовалось у представителей автошкол региона, вырос ли спрос на их услуги у псковичей?

В Псковской объединенной технической школе ДОСААФ отметили, что количество клиентов увеличилось на 50% с апреля. «Трудно назвать причину, интерес сохранялся всегда, возможно, народ просто вернулся в Псков», – объясняет причину повышения спроса на услуги сотрудник автошколы.

В Учебном центре «Псков» и Псковской областной автошколе не заметили увеличения спроса на свои услуги. По словам представителей этих двух учебных заведений, спрос на обучение стабилен.

В среднем стоимость обучения на курсах вождения на категорию «В» составляет 17-18 тысяч рублей.