В УГХ объяснили, почему на тротуарах моста 50-летия Октября запрещено ездить на велосипедах

11:16, 07 сентября 2020, ПАИ

В управлении городского хозяйства администрации Пскова объяснили, почему на тротуарах моста 50-летия Октября через реку Великую были установлены дорожные знаки 3.9 «Движение на велосипедах запрещено». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По словам специалистов, до проведения капитального ремонта моста имени 50-летия Октября через реку Великую ширина проезжей части моста составляла 14,0 п. м., а ширина тротуаров 2,25 п. м., но ограждения безопасности проезжей части отсутствовало, их роль выполняли бетонные упоры тротуарных блоков высотой 0,3 п. м. В ходе проведения капитального ремонта моста выполнено уширение проезжей части моста с 14,0 п. м. до 15,0 п. м. за счет уменьшения ширины тротуаров с 2,25 п. м. до 1,5 п. м., что не противоречит требованиям ГОСТ Р 52765-2007 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация».

Также для обеспечения безопасности пешеходов в ходе проведения капитального ремонта моста выполнено устройство барьерного ограждения, запроектированного в соответствии с ГОСТ Р 52289 - 2004. Расширение проезжей части за счет уменьшения тротуаров выполнено в связи с тем, что конструкция моста не менялась.

Дорожные знаки 3.9 «Движение на велосипедах запрещено» на тротуарах моста 50-летия Октября установлены в рамках муниципального контракта на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Город Псков» в связи с многочисленными жалобами жителей города Пскова в адрес Администрации города Пскова и ОГИБДД России по городу Пскову.

В соответствии с правилами дорожного движения велосипед — транспортное средство, которое может иметь электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, автоматически отключающийся на скорости более 25 километров в час. В случае наезда велосипедиста на пешехода данное происшествие будет рассматриваться как дорожно-транспортное, при котором пешеход может получить телесные повреждения разной степени тяжести.