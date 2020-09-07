0
11:20
Большинство россиян приветствует введение уроков сексуального просвещения в школах
11:02
ФОТОФАКТ: Круговое движение на Инженерной – Индустриальной в Пскове не запустят в срок
09:53
Пскович Данил Герасимов выступит на чемпионате Европы по кикбоксингу
09:29
Депутат Псковской гордумы Ольга Федорова отмечает день рождения
09:23
Найдены три потерявшихся в лесах жителя Псковской области
20:42
Спартак, спасенный псковичами, нашел дом
20:04
Обновленная порховская библиотека вскоре начнет работу
Еще новости
Общество

В УГХ объяснили, почему на тротуарах моста 50-летия Октября запрещено ездить на велосипедах

В управлении городского хозяйства администрации Пскова объяснили, почему на тротуарах моста 50-летия Октября через реку Великую были установлены дорожные знаки 3.9 «Движение на велосипедах запрещено». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По словам специалистов, до проведения капитального ремонта моста имени 50-летия Октября через реку Великую ширина проезжей части моста составляла 14,0 п. м., а ширина тротуаров 2,25 п. м., но ограждения безопасности проезжей части отсутствовало, их роль выполняли бетонные упоры тротуарных блоков высотой 0,3 п. м. В ходе проведения капитального ремонта моста выполнено уширение проезжей части моста с 14,0 п. м. до 15,0 п. м. за счет уменьшения ширины тротуаров с 2,25 п. м. до 1,5 п. м., что не противоречит требованиям ГОСТ Р 52765-2007 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация».

Также для обеспечения безопасности пешеходов в ходе проведения капитального ремонта моста выполнено устройство барьерного ограждения, запроектированного в соответствии с ГОСТ Р 52289 - 2004. Расширение проезжей части за счет уменьшения тротуаров выполнено в связи с тем, что конструкция моста не менялась.

Дорожные знаки 3.9 «Движение на велосипедах запрещено» на тротуарах моста 50-летия Октября установлены в рамках муниципального контракта на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Город Псков» в связи с многочисленными жалобами жителей города Пскова в адрес Администрации города Пскова и ОГИБДД России по городу Пскову.

В соответствии с правилами дорожного движения велосипед — транспортное средство, которое может иметь электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, автоматически отключающийся на скорости более 25 километров в час. В случае наезда велосипедиста на пешехода данное происшествие будет рассматриваться как дорожно-транспортное, при котором пешеход может получить телесные повреждения разной степени тяжести.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Нужна ли школьная форма ученикам?

Проголосовать >>>

Большинство россиян приветствует введение уроков сексуального просвещения в школах
07 сентября 2020
Большинство россиян приветствует введение уроков сексуального просвещения в школах
ФОТОФАКТ: Круговое движение на Инженерной – Индустриальной в Пскове не запустят в срок
07 сентября 2020
ФОТОФАКТ: Круговое движение на Инженерной – Индустриальной в Пскове не запустят в срок
Пскович Данил Герасимов выступит на чемпионате Европы по кикбоксингу
07 сентября 2020
Пскович Данил Герасимов выступит на чемпионате Европы по кикбоксингу
Депутат Псковской гордумы Ольга Федорова отмечает день рождения
07 сентября 2020
Депутат Псковской гордумы Ольга Федорова отмечает день рождения
Найдены три потерявшихся в лесах жителя Псковской области
07 сентября 2020
Найдены три потерявшихся в лесах жителя Псковской области
Спартак, спасенный псковичами, нашел дом
06 сентября 2020
Спартак, спасенный псковичами, нашел дом
Обновленная порховская библиотека вскоре начнет работу
06 сентября 2020
Обновленная порховская библиотека вскоре начнет работу
Как сохранить здоровье сердца с помощью продуктов, рассказал эксперт
06 сентября 2020
Как сохранить здоровье сердца с помощью продуктов, рассказал эксперт

Идет загрузка...