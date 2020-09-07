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Общество

В Куньинском районе полицейские задержали молодого человека, избившего знакомого

В отношении 27-летнего жителя поселка Кунья возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

По версии следствия, в ночь на воскресенье фигурант причинил тяжкий вред здоровью своего знакомого 1991 года рождения. Причиной агрессии стали личные неприязненные отношения. Установлено, что подозреваемый пришел домой к потерпевшему, где нанес ему несколько ударов. Для поддержки он привел с собой своего товарища. В результате у хозяина дома оказались сломанными ребра и пробито легкое. Мужчина выбежал из дома в надежде скрыться от своего обидчика, однако, ему это не удалось.

Преступление было пресечено проезжавшими мимо сотрудниками отделения полиции по Куньинскому району. Услышав крики, стражи порядка поспешили на помощь потерпевшему, его оппонент был задержан.

В настоящее время избитый госпитализирован в Великолукскую межрайонную больницу, задержанный дал признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается.

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