0
14:29
#Опросник ПАИ: Хватает ли площадок для выгула собак?
14:29
Пушкинские Горы вошли в топ-5 мест для романтического осеннего уик-энда
14:05
Облачная погода и 19 градусов тепла ожидается в Псковской области
14:04
Ушел из жизни почетный гражданин Псковского района Анатолий Борцов
13:49
Завершился ремонт дороги Остров – Вышгородок – граница с Латвийской Республикой
13:29
Пересильд о съёмках в новом фильме Месхиева: Рискованно, смело, по краю
12:48
Гигантский мухомор нашел в лесу житель Пскова
Еще новости
Общество

Услуги МФЦ стали доступны жителям деревень Палкинского и Островского районов

Жителям населенных пунктов Палкинского и Островского районов стали доступны услуги Многофункционального центра Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Сотрудники МФЦ проводят выездное обслуживание в селах Качаново и Воронцово, а также деревнях Новая Уситва, Слопыгино, Вернявино, Дубки, Крюки, Шики и Городище.

Для жителей уже доступны 65 услуг, 36 из которых касаются мер социальной поддержки населения. Прием проводится во вторник по предварительной записи. «В скором времени по мере проработки технических вопросов при выездном обслуживании станет доступен полный перечень услуг МФЦ. Обеспечение доступности услуг является приоритетной задачей текущего года», - отметила директор МФЦ Екатерина Ершова.

Узнать подробности и записаться на прием можно по телефонам: Палкинский район - 8 (8112) 299–297 (доб. 270), Островский район - 8 (8112) 299–297 (доб. 267).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Нужна ли школьная форма ученикам?

Проголосовать >>>

#Опросник ПАИ: Хватает ли площадок для выгула собак?
07 сентября 2020
#Опросник ПАИ: Хватает ли площадок для выгула собак?
Пушкинские Горы вошли в топ-5 мест для романтического осеннего уик-энда
07 сентября 2020
Пушкинские Горы вошли в топ-5 мест для романтического осеннего уик-энда
Облачная погода и 19 градусов тепла ожидается в Псковской области
07 сентября 2020
Облачная погода и 19 градусов тепла ожидается в Псковской области
Ушел из жизни почетный гражданин Псковского района Анатолий Борцов
07 сентября 2020
Ушел из жизни почетный гражданин Псковского района Анатолий Борцов
Завершился ремонт дороги Остров – Вышгородок – граница с Латвийской Республикой
07 сентября 2020
Завершился ремонт дороги Остров – Вышгородок – граница с Латвийской Республикой
Пересильд о съёмках в новом фильме Месхиева: Рискованно, смело, по краю
07 сентября 2020
Пересильд о съёмках в новом фильме Месхиева: Рискованно, смело, по краю
Гигантский мухомор нашел в лесу житель Пскова
07 сентября 2020
Гигантский мухомор нашел в лесу житель Пскова
За сутки из ковид-центра в Пскове не выписан ни один пациент
07 сентября 2020
За сутки из ковид-центра в Пскове не выписан ни один пациент

Идет загрузка...