Услуги МФЦ стали доступны жителям деревень Палкинского и Островского районов

11:32, 07 сентября 2020, ПАИ

Жителям населенных пунктов Палкинского и Островского районов стали доступны услуги Многофункционального центра Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Сотрудники МФЦ проводят выездное обслуживание в селах Качаново и Воронцово, а также деревнях Новая Уситва, Слопыгино, Вернявино, Дубки, Крюки, Шики и Городище.

Для жителей уже доступны 65 услуг, 36 из которых касаются мер социальной поддержки населения. Прием проводится во вторник по предварительной записи. «В скором времени по мере проработки технических вопросов при выездном обслуживании станет доступен полный перечень услуг МФЦ. Обеспечение доступности услуг является приоритетной задачей текущего года», - отметила директор МФЦ Екатерина Ершова.

Узнать подробности и записаться на прием можно по телефонам: Палкинский район - 8 (8112) 299–297 (доб. 270), Островский район - 8 (8112) 299–297 (доб. 267).