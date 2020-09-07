0
14:29
#Опросник ПАИ: Хватает ли площадок для выгула собак?
14:29
Пушкинские Горы вошли в топ-5 мест для романтического осеннего уик-энда
14:05
Облачная погода и 19 градусов тепла ожидается в Псковской области
14:04
Ушел из жизни почетный гражданин Псковского района Анатолий Борцов
13:49
Завершился ремонт дороги Остров – Вышгородок – граница с Латвийской Республикой
13:29
Пересильд о съёмках в новом фильме Месхиева: Рискованно, смело, по краю
12:48
Гигантский мухомор нашел в лесу житель Пскова
Еще новости
Общество

Светильники на набережной реки Великой планируют отремонтировать до 1 ноября

Управление городского хозяйства администрации Пскова прорабатывает вопрос закупки необходимого оборудования и проведения ремонта частично разбитых светильников, расположенных на набережной реки Великой в срок до 1 ноября текущего года. Данный вопрос находится на контроле в УГХ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Также в УГХ сообщили, что территория набережной реки Великой от реки Псковы до моста имени 50-летия Октября находится в режимной уборке, в рамках заключенного муниципального контракта от 29 февраля 2020 года №11 на выполнение работ по содержанию объектов зеленого хозяйства на территории муниципального образования «Город Псков» в 2020 году. Согласно условиям контракта на данной территории ежедневно производится уборка мусора.

Контрольное управление администрации города проверяет информацию по факту переполненного контейнера, расположенного под винтовой лестницей на набережной реки Великая. В настоящее время прорабатывается вопрос о переносе указанного контейнера в соответствии с правилами благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова, утвержденных решением Псковской городской Думы от 29 апреля 2011 года №1692.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Нужна ли школьная форма ученикам?

Проголосовать >>>

#Опросник ПАИ: Хватает ли площадок для выгула собак?
07 сентября 2020
#Опросник ПАИ: Хватает ли площадок для выгула собак?
Пушкинские Горы вошли в топ-5 мест для романтического осеннего уик-энда
07 сентября 2020
Пушкинские Горы вошли в топ-5 мест для романтического осеннего уик-энда
Облачная погода и 19 градусов тепла ожидается в Псковской области
07 сентября 2020
Облачная погода и 19 градусов тепла ожидается в Псковской области
Ушел из жизни почетный гражданин Псковского района Анатолий Борцов
07 сентября 2020
Ушел из жизни почетный гражданин Псковского района Анатолий Борцов
Завершился ремонт дороги Остров – Вышгородок – граница с Латвийской Республикой
07 сентября 2020
Завершился ремонт дороги Остров – Вышгородок – граница с Латвийской Республикой
Пересильд о съёмках в новом фильме Месхиева: Рискованно, смело, по краю
07 сентября 2020
Пересильд о съёмках в новом фильме Месхиева: Рискованно, смело, по краю
Гигантский мухомор нашел в лесу житель Пскова
07 сентября 2020
Гигантский мухомор нашел в лесу житель Пскова
За сутки из ковид-центра в Пскове не выписан ни один пациент
07 сентября 2020
За сутки из ковид-центра в Пскове не выписан ни один пациент

Идет загрузка...