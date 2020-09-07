Светильники на набережной реки Великой планируют отремонтировать до 1 ноября

11:38, 07 сентября 2020, ПАИ

Управление городского хозяйства администрации Пскова прорабатывает вопрос закупки необходимого оборудования и проведения ремонта частично разбитых светильников, расположенных на набережной реки Великой в срок до 1 ноября текущего года. Данный вопрос находится на контроле в УГХ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Также в УГХ сообщили, что территория набережной реки Великой от реки Псковы до моста имени 50-летия Октября находится в режимной уборке, в рамках заключенного муниципального контракта от 29 февраля 2020 года №11 на выполнение работ по содержанию объектов зеленого хозяйства на территории муниципального образования «Город Псков» в 2020 году. Согласно условиям контракта на данной территории ежедневно производится уборка мусора.

Контрольное управление администрации города проверяет информацию по факту переполненного контейнера, расположенного под винтовой лестницей на набережной реки Великая. В настоящее время прорабатывается вопрос о переносе указанного контейнера в соответствии с правилами благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова, утвержденных решением Псковской городской Думы от 29 апреля 2011 года №1692.