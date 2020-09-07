В Пскове стартовал дистанционный прием граждан по вопросам организации системы здравоохранения

11:51, 07 сентября 2020, ПАИ

С 7 по 11 сентября в Пскове на базе региональной общественной приемной партии «Единая Россия» (улица Гоголя, 9) организованы тематические приемы по вопросам организации системы здравоохранения в осенне-зимний период в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

В связи с карантинными мерами по пандемии коронавируса приемы пройдут в дистанционном формате. В них примут участие депутаты различных уровней фракции «Единая Россия», представители комитета по здравоохранению администрации Псковской области, Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Псковской области, Территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области, Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

В частности, 8 сентября с 10:00 до 13.00 прием проведет руководитель фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании депутатов, заслуженный врач РФ Виктор Антонов.

9 сентября с 14:00 до 17:00 на вопросы граждан ответит депутат Псковского областного Собрания, заместитель главного врача по хирургии ГУЗ «Псковская областная больница» Игорь Дитрих.

10 сентября с 10:00 до 13:00 прием проведет депутат Псковского областного Собрания депутатов, главный врач ГБУЗ «Псковская городская больница», заслуженный врач РФ Алексей Васильев.

11 сентября с 10:00 до 13:00 с псковичами пообщается председатель регионального общественного совета партпроекта «Здоровое будущее», депутат Псковской городской Думы, главный врач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Неваленная.

Предварительная запись по телефону (8112) 66-25-12.