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Общество

В Пскове стартовал дистанционный прием граждан по вопросам организации системы здравоохранения

С 7 по 11 сентября в Пскове на базе региональной  общественной приемной партии «Единая Россия» (улица Гоголя, 9)  организованы тематические приемы по вопросам организации системы здравоохранения в осенне-зимний период в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

В связи с карантинными мерами по пандемии коронавируса  приемы пройдут в дистанционном формате.  В них примут участие депутаты различных уровней фракции «Единая Россия», представители комитета по здравоохранению администрации Псковской области, Территориального  органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Псковской области, Территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области, Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

В частности, 8 сентября с 10:00 до 13.00 прием проведет руководитель фракции «Единой России» в  Псковском областном Собрании депутатов, заслуженный врач РФ  Виктор Антонов.

9 сентября с 14:00 до 17:00 на вопросы граждан  ответит депутат Псковского областного Собрания, заместитель главного врача по хирургии ГУЗ «Псковская областная больница» Игорь Дитрих.

10 сентября с 10:00 до 13:00 прием проведет депутат Псковского областного Собрания депутатов, главный врач ГБУЗ «Псковская городская больница», заслуженный врач РФ Алексей Васильев.

11 сентября с 10:00 до 13:00 с псковичами пообщается председатель регионального общественного совета партпроекта «Здоровое будущее», депутат Псковской городской Думы, главный врач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Неваленная.

Предварительная запись по телефону (8112) 66-25-12.

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