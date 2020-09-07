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Общество

Центр отдыха «Снегопад»: предприниматели бесплатно учат желающих кататься на лыжах и сноубордах

Фото предоставлено Центром отдыха «Снегопад».

Несмотря на название, центр отдыха «Снегопад» - место популярное и зимой, и летом. В холодное время года с высокого, но достаточно безопасного склона любят кататься на лыжах и ватрушках дети и взрослые. Для любителей зимних видов спорта здесь есть и инвентарь, и инструкторы, которые научат основам горнолыжного спорта. А в теплое время года здесь организован прокат велосипедов, самокатов и роликов. О том, как заброшенный уголок Финского парка превратился в центр спортивных развлечений, рассказала Псковскому агентству информации Надежда Попова.

Дело в том, что центр зимнего отдыха «Снегопад» - часть большого семейного бизнеса. Развивают это направление Роман и Надежда Поповы, но инициатором того, чтобы сделать доступными для псковичей самые разные виды спорта, был отец Романа - Александр Иванович.

«Все началось еще в 90-х годах. Врачи посоветовали Александру Ивановичу заняться большим теннисом. Поэтому вместе с друзьями он стал развивать это направление. Так в нашем городе появились первые корты и теннисный клуб», - рассказала Надежда Попова.

Параллельно, по ее словам, возник интерес к горнолыжному спорту. И снова вместе с друзьями Александр Попов нашел заброшенный склон на Вашиной Горе и организовал там базу отдыха для горнолыжников и сноубордистов. В начале 2000-х Вашина Гора была очень популярна среди любителей лыжного спорта, но в последствие из-за своей удаленности от города стала не очень востребованной. Поэтому семья решила перенести бизнес в областной центр.

Превратили заброшенный склон в учебный

Фото предоставлено Центром отдыха «Снегопад».

В 2007 году предприниматели обратились в городскую администрацию с предложением сделать горнолыжный склон в Финском парке.

«В то время парк был практически заброшен, даже днем там было страшно ходить. Провели электроэнергию, склон увеличили, выровняли, привели в достойный вид. Поставили небольшой бугельный подъемник. И организовали детскую спортивную школу», - рассказала Надежда.

С тех пор ежегодно в зимний период «Снегопад» работает горнолыжная школа. Исключением стала только нынешняя аномально теплая зима, когда центр «Снегопад» работал всего шесть дней. Но в более холодные и снежные зимы здесь много посетителей.

«Главный плюс — это возможность бесплатного обучения детей и взрослых основам горнолыжного спорта и сноубординга. Если есть свой инвентарь, то посетители платят только за подъемник. Их сопровождает опытный инструктор, который обучает основам катания и знакомит с техникой безопасности», - отметила предприниматель.

Подбором и обучением персонала Надежда и Роман Поповы занимаются сами. Ищут «молодых, энергичных, способных - тех, кто хотел бы обучиться и заниматься этим направлением»:

«Технику ставим, обучаем. Конечно, хочется, чтобы человек был коммуникабельным. У нас катание начинается с 4 лет, и важен индивидуальный подход к детям. Горнолыжное снаряжение есть на любой возраст. Клиенты в очередях не стоят - предприниматели постарались обеспечить центр таким количеством спортивного инвентаря, чтобы хватало всем желающим».

Без кредитов никуда

Фото предоставлено Центром отдыха «Снегопад».

Тем не менее трудностей много. По словам Надежды, если не брать кредитов - ничего не сможешь сделать, поскольку вливания нужны серьезные. «У нас есть снежная пушка, которая в зимний период при минусовой температуре делает снег. Он лучше подходит для катания и дольше держится, чем природный», - отметили собеседники.

Также крупные инвестиции были направлены в обновление центра «Снегопад» в 2015 году.

Во время реконструкции Финского парка администрация поставила перед предпринимателями задачу - привести все домики в надлежащий вид.

«Поэтому синие вагончики, которые здесь были, мы заменили на деревянные срубы», - рассказала Надежда и добавила, что параллельно с этой работой они приняли участие и в сохранении культурного наследия.

«Участок нам достался вместе с фрагментом древней стены. Трогать памятник нельзя. Поэтому стену мы законсервировали и закрыли крышей, чтобы не разрушалась», - пояснила она.

На базе «Снегопада» регулярно проводятся соревнования для детей и молодежи по горным лыжам, показательные выступления, прыжки с трамплина на сноуборде.

«Зимой у нас очень много людей, очень весело. Стараемся каждый год по возможности проводить соревнования по горнолыжному спорту в разных возрастных категориях и показательные выступления сноубордистов. Часто проводим мероприятия вместе с городским Молодежным центром. Мы берем на себя спортивную часть, а они — развлекательную».

Еще один «зимний» проект семьи Поповых — это каток на Запсковье. В этом году из-за теплой зимы он не работал. Но на протяжении многих лет этот объект радует детей и взрослых каждую зиму.

«Стараемся приобретать все модное и популярное»

Фото предоставлено Центром отдыха «Снегопад».

В теплое время года в центре отдыха «Снегопад» работает прокат велосипедов, роликов, детских электромобилей. Предприниматели стараются приобретать для центра все модное и популярное.

«Сейчас востребованы такие новые направления, как гироскутеры, электросамокаты. Это очень привлекает и детей, и взрослых. А из простого — по-прежнему в моде велосипеды. Хотелось бы велосипедами-тандемами разжиться — о них иногда спрашивают, особенно туристы. Но пока мы не можем себе такие покупки позволить».

Другое популярное летнее направление — предоставление в аренду беседок для проведения детских праздников. Также есть батуты, веревочный парк и водяные шары.

Но в этом году из-за ограничений по коронавирусу пришлось приостановить предоставление части услуг. Так, веревочный парк после снятия ограничений открыт не был - не рентабельно. Бассейны с водными шарами тоже не стали ставить — там много контактных поверхностей.

Тем не менее планов по развитию много. Предприниматели хотят осваивать новые направления.

«Возможно, организуем троллей: скоростной спуск по тросу. Склон позволяет. Но нужно привлекать специалистов, потому что главное - безопасность. Перенимаем опыт у других, «подсматриваем», как другие базы живут. Сотрудничаем с европейскими турбазами, в Ленобласти все турбазы объездили. Если есть возможность что-то новое освоить — стараемся это делать».

Подробности в группах: Центр зимнего отдыха для детей «Снегопад» (https://vk.com/club22186302), Центр отдыха «Снегопад» (https://vk.com/snegopad_fp).

Подготовлено при поддержке АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области».

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