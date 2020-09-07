Центр отдыха «Снегопад»: предприниматели бесплатно учат желающих кататься на лыжах и сноубордах

11:55, 07 сентября 2020, ПАИ

Несмотря на название, центр отдыха «Снегопад» - место популярное и зимой, и летом. В холодное время года с высокого, но достаточно безопасного склона любят кататься на лыжах и ватрушках дети и взрослые. Для любителей зимних видов спорта здесь есть и инвентарь, и инструкторы, которые научат основам горнолыжного спорта. А в теплое время года здесь организован прокат велосипедов, самокатов и роликов. О том, как заброшенный уголок Финского парка превратился в центр спортивных развлечений, рассказала Псковскому агентству информации Надежда Попова.

Дело в том, что центр зимнего отдыха «Снегопад» - часть большого семейного бизнеса. Развивают это направление Роман и Надежда Поповы, но инициатором того, чтобы сделать доступными для псковичей самые разные виды спорта, был отец Романа - Александр Иванович.

«Все началось еще в 90-х годах. Врачи посоветовали Александру Ивановичу заняться большим теннисом. Поэтому вместе с друзьями он стал развивать это направление. Так в нашем городе появились первые корты и теннисный клуб», - рассказала Надежда Попова.

Параллельно, по ее словам, возник интерес к горнолыжному спорту. И снова вместе с друзьями Александр Попов нашел заброшенный склон на Вашиной Горе и организовал там базу отдыха для горнолыжников и сноубордистов. В начале 2000-х Вашина Гора была очень популярна среди любителей лыжного спорта, но в последствие из-за своей удаленности от города стала не очень востребованной. Поэтому семья решила перенести бизнес в областной центр.

Превратили заброшенный склон в учебный

В 2007 году предприниматели обратились в городскую администрацию с предложением сделать горнолыжный склон в Финском парке.

«В то время парк был практически заброшен, даже днем там было страшно ходить. Провели электроэнергию, склон увеличили, выровняли, привели в достойный вид. Поставили небольшой бугельный подъемник. И организовали детскую спортивную школу», - рассказала Надежда.

С тех пор ежегодно в зимний период «Снегопад» работает горнолыжная школа. Исключением стала только нынешняя аномально теплая зима, когда центр «Снегопад» работал всего шесть дней. Но в более холодные и снежные зимы здесь много посетителей.

«Главный плюс — это возможность бесплатного обучения детей и взрослых основам горнолыжного спорта и сноубординга. Если есть свой инвентарь, то посетители платят только за подъемник. Их сопровождает опытный инструктор, который обучает основам катания и знакомит с техникой безопасности», - отметила предприниматель.

Подбором и обучением персонала Надежда и Роман Поповы занимаются сами. Ищут «молодых, энергичных, способных - тех, кто хотел бы обучиться и заниматься этим направлением»:

«Технику ставим, обучаем. Конечно, хочется, чтобы человек был коммуникабельным. У нас катание начинается с 4 лет, и важен индивидуальный подход к детям. Горнолыжное снаряжение есть на любой возраст. Клиенты в очередях не стоят - предприниматели постарались обеспечить центр таким количеством спортивного инвентаря, чтобы хватало всем желающим».

Без кредитов никуда

Тем не менее трудностей много. По словам Надежды, если не брать кредитов - ничего не сможешь сделать, поскольку вливания нужны серьезные. «У нас есть снежная пушка, которая в зимний период при минусовой температуре делает снег. Он лучше подходит для катания и дольше держится, чем природный», - отметили собеседники.

Также крупные инвестиции были направлены в обновление центра «Снегопад» в 2015 году.

Во время реконструкции Финского парка администрация поставила перед предпринимателями задачу - привести все домики в надлежащий вид.

«Поэтому синие вагончики, которые здесь были, мы заменили на деревянные срубы», - рассказала Надежда и добавила, что параллельно с этой работой они приняли участие и в сохранении культурного наследия.

«Участок нам достался вместе с фрагментом древней стены. Трогать памятник нельзя. Поэтому стену мы законсервировали и закрыли крышей, чтобы не разрушалась», - пояснила она.

На базе «Снегопада» регулярно проводятся соревнования для детей и молодежи по горным лыжам, показательные выступления, прыжки с трамплина на сноуборде.

«Зимой у нас очень много людей, очень весело. Стараемся каждый год по возможности проводить соревнования по горнолыжному спорту в разных возрастных категориях и показательные выступления сноубордистов. Часто проводим мероприятия вместе с городским Молодежным центром. Мы берем на себя спортивную часть, а они — развлекательную».

Еще один «зимний» проект семьи Поповых — это каток на Запсковье. В этом году из-за теплой зимы он не работал. Но на протяжении многих лет этот объект радует детей и взрослых каждую зиму.

«Стараемся приобретать все модное и популярное»

В теплое время года в центре отдыха «Снегопад» работает прокат велосипедов, роликов, детских электромобилей. Предприниматели стараются приобретать для центра все модное и популярное.

«Сейчас востребованы такие новые направления, как гироскутеры, электросамокаты. Это очень привлекает и детей, и взрослых. А из простого — по-прежнему в моде велосипеды. Хотелось бы велосипедами-тандемами разжиться — о них иногда спрашивают, особенно туристы. Но пока мы не можем себе такие покупки позволить».

Другое популярное летнее направление — предоставление в аренду беседок для проведения детских праздников. Также есть батуты, веревочный парк и водяные шары.

Но в этом году из-за ограничений по коронавирусу пришлось приостановить предоставление части услуг. Так, веревочный парк после снятия ограничений открыт не был - не рентабельно. Бассейны с водными шарами тоже не стали ставить — там много контактных поверхностей.

Тем не менее планов по развитию много. Предприниматели хотят осваивать новые направления.

«Возможно, организуем троллей: скоростной спуск по тросу. Склон позволяет. Но нужно привлекать специалистов, потому что главное - безопасность. Перенимаем опыт у других, «подсматриваем», как другие базы живут. Сотрудничаем с европейскими турбазами, в Ленобласти все турбазы объездили. Если есть возможность что-то новое освоить — стараемся это делать».

Подробности в группах: Центр зимнего отдыха для детей «Снегопад» (https://vk.com/club22186302), Центр отдыха «Снегопад» (https://vk.com/snegopad_fp).

Подготовлено при поддержке АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области».