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Общество

В Псковскую область придут дожди, но тепло сохранится

Фото: Дарья Хваткова.

В ближайшую неделю в Псковской области ожидается неустойчивая погода с дождями различной интенсивности: от небольших до умеренных. Об этом Псковскому агентству информации сообщила начальник Псковского ЦГМС Тала Нещадимова.

Несмотря на осадки, тепло не отступит. Синоптики прогнозируют южный ветер и достаточно высокие для сентября температуры – воздух будет прогреваться до +20 градусов.

Сильные дожди могут обрушиться на область лишь в ночь с 9 на 10 сентября, в остальные дни интенсивность осадков будет умеренной. Кроме того, возможны грозы.

Такая погода сохранится, как минимум, до 15 сентября. Похолодания не ожидается.

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