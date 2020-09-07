Ещё семь человек заболели коронавирусом в Пскове

12:41, 07 сентября 2020, ПАИ

В Пскове коронавирусом заболели 1 550 человек. За минувшие сутки количество заражённых COVID-19 в городе увеличилось на семь человек, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Псков занимает первое место, на втором – Великие Луки (916 случаев), на третьем – Псковский район (418 случаев).

Всего в Псковской области выявлено 4 812 случаев заражения коронавирусом, 3 527 человек выздоровело, 65 – умерло.