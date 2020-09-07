916 человек заразились коронавирусом в Великих Луках

13:12, 07 сентября 2020, ПАИ

В Великих Луках коронавирусной инфекцией заразилось 916 человек. За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в городе увеличилось на три человека, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Великие Луки занимают второе место, на первом – Псков (1 550 случаев), на третьем – Псковский район (418 случаев).

Всего в Псковской области зарегистрировано 4 812 случаев заражения коронавирусом, 3 527 человек выздоровело, 65 – умерло.