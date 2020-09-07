Завершился ремонт дороги Остров – Вышгородок – граница с Латвийской Республикой

13:49, 07 сентября 2020, ПАИ

Комиссия приняла отремонтированный участок дороги Остров – Вышгородок – граница с Латвийской Республикой в Псковской области. Более 5 километров дороги привели в порядок благодаря экономии средств, сообщил в своем Instagram губернатор Михаил Ведерников.

Рабочие отремонтировали два участка трассы, на которые поступало больше всего жалоб от жителей: в Островском районе от примыкания к федеральной трассе Р-23 и в Пыталовском районе у границы с Латвией.

В Пыталовском районе подрядчик уложил новый асфальт, укрепил обочины, отремонтировал 12 съездов, установил 134 сигнальных столба и заменил барьерное ограждение.

В Островском районе, помимо основных видов работ, отремонтировали тротуары, десять автобусных остановок и шесть посадочных площадок, также установили семь скамеек и урн.

«В следующем году планируем продолжить ремонт этой дороги в районе посёлка Вышгородок», - отметил глава региона. Всего из областного бюджета на ремонт выделили более 73 миллионов рублей.