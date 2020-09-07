0
14:29
#Опросник ПАИ: Хватает ли площадок для выгула собак?
14:29
Пушкинские Горы вошли в топ-5 мест для романтического осеннего уик-энда
14:05
Облачная погода и 19 градусов тепла ожидается в Псковской области
14:04
Ушел из жизни почетный гражданин Псковского района Анатолий Борцов
13:49
Завершился ремонт дороги Остров – Вышгородок – граница с Латвийской Республикой
13:29
Пересильд о съёмках в новом фильме Месхиева: Рискованно, смело, по краю
12:48
Гигантский мухомор нашел в лесу житель Пскова
Еще новости
Общество

Завершился ремонт дороги Остров – Вышгородок – граница с Латвийской Республикой

Фото: Instagram Михаила Ведерникова.

Комиссия приняла отремонтированный участок дороги Остров – Вышгородок – граница с Латвийской Республикой в Псковской области. Более 5 километров дороги привели в порядок благодаря экономии средств, сообщил в своем Instagram губернатор Михаил Ведерников.

Рабочие отремонтировали два участка трассы, на которые поступало больше всего жалоб от жителей: в Островском районе от примыкания к федеральной трассе Р-23 и в Пыталовском районе у границы с Латвией.

Фото: Instagram Михаила Ведерникова.

В Пыталовском районе подрядчик уложил новый асфальт, укрепил обочины, отремонтировал 12 съездов, установил 134 сигнальных столба и заменил барьерное ограждение.

В Островском районе, помимо основных видов работ, отремонтировали тротуары, десять автобусных остановок и шесть посадочных площадок, также установили семь скамеек и урн.

Фото: Instagram Михаила Ведерникова.

«В следующем году планируем продолжить ремонт этой дороги в районе посёлка Вышгородок», - отметил глава региона. Всего из областного бюджета на ремонт выделили более 73 миллионов рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Нужна ли школьная форма ученикам?

Проголосовать >>>

#Опросник ПАИ: Хватает ли площадок для выгула собак?
07 сентября 2020
#Опросник ПАИ: Хватает ли площадок для выгула собак?
Пушкинские Горы вошли в топ-5 мест для романтического осеннего уик-энда
07 сентября 2020
Пушкинские Горы вошли в топ-5 мест для романтического осеннего уик-энда
Облачная погода и 19 градусов тепла ожидается в Псковской области
07 сентября 2020
Облачная погода и 19 градусов тепла ожидается в Псковской области
Ушел из жизни почетный гражданин Псковского района Анатолий Борцов
07 сентября 2020
Ушел из жизни почетный гражданин Псковского района Анатолий Борцов
Завершился ремонт дороги Остров – Вышгородок – граница с Латвийской Республикой
07 сентября 2020
Завершился ремонт дороги Остров – Вышгородок – граница с Латвийской Республикой
Пересильд о съёмках в новом фильме Месхиева: Рискованно, смело, по краю
07 сентября 2020
Пересильд о съёмках в новом фильме Месхиева: Рискованно, смело, по краю
Гигантский мухомор нашел в лесу житель Пскова
07 сентября 2020
Гигантский мухомор нашел в лесу житель Пскова
За сутки из ковид-центра в Пскове не выписан ни один пациент
07 сентября 2020
За сутки из ковид-центра в Пскове не выписан ни один пациент

Идет загрузка...