Ушел из жизни почетный гражданин Псковского района Анатолий Борцов

14:04, 07 сентября 2020, ПАИ

В воскресенье, 6 сентября, на 85-м году жизни скончался заслуженный работник сельского хозяйства, ветеран сельскохозяйственного производства, почетный гражданин Псковского района Анатолий Иванович Борцов. Об этом сообщается на сайте администрации Псковского района.

Анатолий Борцов родился 3 февраля 1936 года в деревне Оклад Палкинского района. В 1965 году после службы в Советской Армии окончил Красноармейский сельскохозяйственный техникум по специальности «агроном». С 1957 по 1978 год работал агрономом в Казахстане. С 1978 по 2010 год трудился начальником производственного участка № 1 агрофирмы «Победа» в деревне Писковичи.

За достигнутые успехи в сельскохозяйственном производстве в 1980 году Анатолий Борцов был награжден золотой медалью ВДНХ, за высокие показатели и трудовую доблесть в выполнении планов и соцобязательств в 1982 году – орденом Октябрьской Революции, медалью «Ветеран труда». В 1996 году за многолетний и добросовестный труд указом президента России уроженцу Псковской области было присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ».

Администрация и Собрание депутатов Псковского района выразили соболезнования родным и близким Анатолия Борцова.