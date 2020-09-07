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Пушкинские Горы вошли в топ-5 мест для романтического осеннего уик-энда

Пушкинские Горы вошли в топ-5 мест для романтического осеннего уик-энда по версии Woman Journal. Также в списке - Выборг, Рязань и родина Есенина - Константиново, Вепсский лес в Ленинградской области и Кострома.

В описании относительно Пушкинских Гор сообщается, что это «живописный поселок в Псковской области, который знаменит благодаря гостившему в нем А. С. Пушкину». На самом деле поэт здесь, конечно, не гостил, а отбывал время ссылки в своём имении в сельце Михайловское - в нескольких километрах от Святых Гор (ныне Пушкинские Горы).

«Он проводил немало времени в окрестностях Пушкинских Гор и воспевал местные пейзажи в своих произведениях, - сообщает Woman Journal далее. -  Территория, прилежащая дому поэта, окружена хвойными лесами и холмистыми лугами. Путешественники могут посетить Свято-Успенский монастырь с некрополем Пушкина, озера, Лысую гору и само Михайловское».

Говорится также, что расстояние до ближайшего крупного города — Пскова — «немалое и составляет более 115 км». «Добраться до Пушкинских Гор можно как на автомобиле (на территории предусмотрена парковка), так и на автобусе, курсирующем от городского автовокзала», - отметили составители рейтинга.

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