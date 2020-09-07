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Общество

Посещать амбулаторные медорганизации разрешили в Псковской области по предварительной записи

В Псковской области разрешили посещать амбулаторные медицинские организации по предварительной записи. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона Александр Нестерук, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Александр Нестерук внёс изменения в своё постановление «О дополнительных мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19 в медицинских организациях Псковской области» от 1 апреля 2020 года.

Согласно изменениям, запрет на посещение пациентами амбулаторных медицинских организаций в плановом порядке продолжает действовать, но за исключением посещений по предварительной записи.

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