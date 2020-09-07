В псковском Центре помощи детям появилась спортплощадка

14:47, 07 сентября 2020, ПАИ

Благодаря вмешательству прокуратуры в псковском Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, появилась спортивная площадка.

Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пскова, во время совместной с Роспотребнадзором проверки выяснилось, что в Центре нарушены санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы подобных организаций. На территории учреждения отсутствовало спортивное оборудование (спортивная площадка) в соответствии с возрастными особенностями детей.

В итоге спортплощадка в Центре всё же появилась.