Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Жителей Псковской области приглашают рассказать семейные истории добрых дел

Проект «Семейные истории добрых дел» стартовал в Псковской области. Семьи, которые занимаются волонтёрством, могут рассказать о своём опыте и вдохновить других на добрые поступки. Об этом ПАИ сообщили в министерстве молодёжной политики региона.

Изображение предоставили в министерстве молодёжной политики Псковской области

Участникам предлагают поделиться в соцсетях историями о том, как их семья помогает животным, сортирует мусор, участвует в событийном волонтёрстве или поддерживает людей в трудной жизненной ситуации. Важно рассказать, с чего началось это увлечение и как оно сплотило родных.

Для участия нужно опубликовать пост с хештегом #СемейныеИсторииДобрыхДел. О самых интересных историях снимут видеоролики, а их авторы получат подарки.

Кроме того, 19 сентября в 16:00 в Доме молодёжи в Пскове пройдёт первая встреча активных семей-волонтёров. В программе – чаепитие, знакомство с проектом и общение с единомышленниками. Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке vk.cc/d1o2Ts.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



14 сентября 2026

В Пскове появились коллекционные печати для горожан и туристов
14 сентября 2026

Отказавшийся от Дубая ради Псковщины себежанин поборется за место в «Битве шефов»
14 сентября 2026

Делегация Псковской области участвует в Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге
14 сентября 2026

Предприниматель: Псковская молодёжь стала активнее интересоваться бизнесом
14 сентября 2026

Поляна мухоморов и 99 боровых: как проходит тихая охота в Псковской области
14 сентября 2026

Центр «Воин» познакомит псковичей с военными навыками и беспилотными технологиями
14 сентября 2026

В центре Великих Лук ограничат движение из-за ярмарки
14 сентября 2026

Жителей Псковской области приглашают рассказать семейные истории добрых дел

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...