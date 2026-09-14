Жителей Псковской области приглашают рассказать семейные истории добрых дел

15:32, 14 сентября 2026, ПАИ

Проект «Семейные истории добрых дел» стартовал в Псковской области. Семьи, которые занимаются волонтёрством, могут рассказать о своём опыте и вдохновить других на добрые поступки. Об этом ПАИ сообщили в министерстве молодёжной политики региона.

Участникам предлагают поделиться в соцсетях историями о том, как их семья помогает животным, сортирует мусор, участвует в событийном волонтёрстве или поддерживает людей в трудной жизненной ситуации. Важно рассказать, с чего началось это увлечение и как оно сплотило родных.

Для участия нужно опубликовать пост с хештегом #СемейныеИсторииДобрыхДел. О самых интересных историях снимут видеоролики, а их авторы получат подарки.

Кроме того, 19 сентября в 16:00 в Доме молодёжи в Пскове пройдёт первая встреча активных семей-волонтёров. В программе – чаепитие, знакомство с проектом и общение с единомышленниками. Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке vk.cc/d1o2Ts.